EHL: le bronze et le plein de confiance pour le Racing

Les Bruxellois n’ont pas tremblé lors de la petite finale de la compétition européenne. Ils ont digéré leur revers de samedi face à Bloemendaal pour remporter leur duel du jour face aux Espagnols de l’Atlètic Terrassa (3-0). Une rencontre pratiquement à sens unique puisque les Ucclois, malgré les absences de Jérôme Truyens (ischios) et Sydney Cabuy (élongation à la cuisse), ont contrôlé les débats en ne laissant que des miettes à leurs adversaires du jour. Les Espagnols passaient pourtant tout près de l’ouverture du score mais sur leur premier penalty, la tentative terminait sa course sur la barre transversale. Dans la minute suivante, le Racing obtenait 3 p.c. consécutifs et Tanguy Cosyns donnait l’avance aux siens, 40 secondes avant le retour aux vestiaires.