Décès de Paul Furlan: des hommages unanimes affluent, au-delà du PS

Les messages exprimant tristesse et condoléances, et soulignant la passion et l’engagement local et régional de Paul Furlan, sont entre autres venus d’Ecolo et des Engagés. Ces deux partis ont travaillé au sein du gouvernement wallon avec le Thudinien, dans l’équipe de Rudy Demotte (PS – Ecolo – CDH, de 2009 à 2014) puis, dans le cas du CDH, dans celle de Paul Magnette (PS – CDH, 2014 – 2017). Une collaboration qui n’a pas toujours été rose, puisque dans la foulée de l’affaire Publifin, qui avait poussé Paul Furlan à la démission début 2017, le CDH mené par Benoit Lutgen avait réussi à exclure le PS de la majorité au niveau régional, s’associant avec le MR pour reprendre le flambeau.

Le Namurois Maxime Prévot, ministre aux côtés de Paul Furlan dans l’équipe Magnette, devenu depuis président du cdH (aujourd’hui Les Engagés), rend hommage lundi à un « homme bon et intègre, défenseur de sa région hennuyère et de la Wallonie ». C’était « un collègue au gouvernement, un complice au parlement, un ami dans la vie », souligne via Twitter le président de parti, qui exprime ses « pensées les plus sincères (…) à sa compagne et à ses filles, et toute sa famille ».