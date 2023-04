Accountable, l’assistant financier pour indépendants

L’entreprise bruxelloise, née en 2017, a développé une application comptable pour indépendants qui compte déjà plus de 30.000 utilisateurs en Belgique et en Allemagne.

Accountable n’est plus une jeune pousse. L’entreprise bruxelloise a déjà six ans et du « vécu » derrière elle. L’application comptable qu’elle a développée est d’ailleurs devenue un outil précieux pour nombre d’indépendants. Fin 2022, ils étaient plus de 30.000 à lui faire confiance en Belgique et en Allemagne, les deux marchés sur lesquels la start-up est présente.