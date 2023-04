Tensions Chine-Taïwan: l’analyse de Macron vertement critiquée

Alors que la Chine s’entraînait lundi à un « bouclage » de Taïwan au troisième jour d’exercices militaires, l’expert Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, se montre critique envers l’analyse d’Emmanuel Macron. Dans un entretien réalisé avant les manœuvres et publié dimanche, le président français a souligné la nécessité de ne pas « entrer dans une logique de bloc à bloc ». L’Europe ne doit pas « être suiviste » des Etats-Unis ou de la Chine sur Taïwan, a-t-il déclaré à nos confrères français des Echos. « La question n’est pas de savoir si nous sommes des suiveurs, et personne n’appelle en France à juste suivre les Etats-Unis, mais de définir nos intérêts. Et juste dire que nous n’avons pas les mêmes que les Etats-Unis, ne les définit pas pour autant », avance Antoine Bondaz.