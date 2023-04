Ça va saigner au Bifff!

Après une édition 2020 annulée, la suivante montée en ligne et celle de l’an passé organisée fin août, début septembre sur le plateau du Heysel, le Bifff retrouve sa case habituelle dans le calendrier : les vacances de Pâques. Encore que, « vacances », faut voir, et s’y retrouver. Déjà que l’équipe organisatrice a eu moitié moins de temps pour préparer les festivités… « Ce n’était pas le seul défi à relever », commente Jonathan Lenaerts, attaché de presse du festival. « Ici, on ne se retrouve effectivement plus dans la période des vacances scolaires francophones. C’est une nouvelle incertitude et nous verrons bien comment la chose va prendre. Espérons que pour 2024, personne n’ait la mauvaise idée de manger un rat ou un pangolin cru ! »