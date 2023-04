Le défi quotidien des parents solos: «Il faut boucler le budget, gérer tout de A à Z et faire face aux préjugés»

Voici quelques années, Amina a vécu des matins particulièrement stressants. Elle déposait ses enfants en bas âge devant une porte close. « Il était 6h45 quand je les mettais sur le trottoir. La gardienne ONE n’ouvrait que 15 minutes plus tard. Je ne pouvais pas être en retard à mon travail de secrétaire médicale à l’hôpital. Je commençais à 7h15. Mais c’est une charge mentale de les déposer ainsi dans l’illégalité. On se demande s’il va leur arriver quelque chose, si ça va aller », explique cette maman solo. Elle tiendra finalement six mois au travail. L’épisode illustre une facette de la charge mentale des parents qui vivent seuls avec leurs enfants. La Région bruxelloise compte au moins 65.000 de ces familles monoparentales. Leur particularité ? La personne à la tête du ménage assume seule ou en majeure partie la charge des enfants. Celle-ci s’avère à la fois mentale, financière et affective.