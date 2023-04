Charles Schotte: «Dans mes champs, je suis libre»

Charles Schotte, 27 ans, agriculteur dans le Tournaisis, aborde les difficultés actuelles de sa profession et le prix trop élevé des terres agricoles, obstacle pour les jeunes voulant se lancer.

La Maison du peuple de Naast (Soignies) est comble ce soir du 5 avril, à l’occasion des élections régionales de la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA). Nous y rencontrons Charles Schotte, 27 ans, agriculteur et vice-président à l’échelon national de la FJA. Diplômé en techniques et gestion agricoles, il gère avec ses parents la ferme familiale de Froidmont, près de Tournai, dont il est la cinquième génération d’exploitants. « J’ai baigné dedans toute ma vie. C’est une passion, donc c’était une évidence de continuer dans cette voie. »

En parallèle de l’élevage de 180 têtes de Blanc bleu belge, les Schotte cultivent des céréales, du maïs, des betteraves sucrières et divers légumes sur cent hectares. « Chaque génération apporte son lot d’évolutions. Pour ma part, c’est la multiplication de plants de pommes de terre. En général, on achète les plants, qui constituent le plus gros coût de cette culture. J’en produis une partie, c’est une particularité de mon exploitation. »