SNCB: il sera bientôt interdit de payer en cash à bord des trains

A partir du 1er mai prochain, la SNCB instaure une nouvelle règle de paiement pour les titres de transport : plus de paiements cash à bord. Une pierre de plus dans le mur de la fracture numérique ou étape normale dans un monde qui dématérialise les relations financières ? Le débat est dans l’air du temps.

La SNCB se veut avant tout pragmatique. La première règle, déjà d’application, c’est qu’il faut acheter son titre de transport avant de monter dans le train. Acheter un billet à bord implique automatiquement un supplément assez dissuasif de 9 euros. Le « cash less » à bord permet avant tout aux accompagnateurs de trains de ne plus circuler avec de l’argent que certains tentent de voler, avec la violence qui caractérise cette prédation. La moitié des près de 2.000 agressions annuelles des accompagnateurs résultent d’un différend commercial. « Aujourd’hui, moins de 2 % des tickets sont actuellement achetés à bord du train (cartes+cash) » ajoute la SNCB (50 % aux automates, 30 % via le web ou l’application, 18 % aux guichets) en assurant qu’en absence de guichet il y a toujours au moins un automate qui accepte le cash (sauf quand c’est le seul et qu’il est en panne…).

Parmi les accompagnateurs de trains, premiers concernés par la mesure et l’impact qu’elle va avoir avec les clients à bord, tout le monde ne semble pas partager l’analyse de la direction. Une action en front commun a été menée à Namur où certains d’entre eux dénonçaient, d’une part, un manque de communication de la SNCB pour ces nouvelles mesures, d’autre part, que cette dernière négligeait certaines réalités liées à la fracture numérique envers les plus âgés, les jeunes qui n’ont pas encore de compte bancaire, les touristes, les migrants…