Une absence de succès «monumental» malgré son omniprésence: pour Wout van Aert, il manque l’essentiel

Le visage est sombre. La poussière qui macule jusque dans ses yeux n’y est pour rien. Heureusement, son fils Georges et son épouse Sarah l’attendent. Ils l’éclairent. Dans la cohue absolue des coureurs qui arrivent et s’effondrent sur la pelouse désormais synthétique du vélodrome, le temps devient suspendu. Les clameurs semblent comme coupées par un mur invisible qui entoure, qui protège la petite famille. Wout van Aert sourit quand son fils bondit. Un « high five » avec les lunettes de course de son champion de père sur le nez. Puis il étreint de longues secondes Sarah, dont de verres fumés n’essayent même pas de contenir les larmes. Un sourire, un peu timide, puis le masque de la frustration revient et s’installe pour de bon. « Paris-Roubaix reste maudit pour moi. C’est dur… », soupire le héros malheureux.