Guerre en Ukraine: à l’est, la Russie «dépense beaucoup» pour peu de gains

L’armée russe concentre ses efforts dans l’oblast de Donetsk et continue de cibler Bakhmout mais aussi Avdivka et Marinka.

C’est de la sorte qu’un Etat terroriste passe son dimanche des rameaux. » L’allocution quotidienne du président ukrainien était sombre.

A Zaporijia, au sud du pays, une roquette russe s’est abattue sur une habitation civile, tuant un homme et une fillette de onze ans : « C’est ainsi que la Russie s’isole davantage encore du monde et de l’humanité », a déclaré Volodymyr Zelensky, tout en formulant l’espoir d’un retour à la paix à la Pâques prochaine : « Puisse le dimanche des rameaux, l’an prochain, se dérouler dans la paix et la liberté pour toute notre population. » Reste que pour l’heure, aucun signe de retrait russe ne se dessine à l’horizon, en témoigne l’activité militaire intense du week-end.