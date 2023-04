Guerre en Ukraine: les révélations d’un officier russe en exil sur le quotidien de Poutine

Il est temps de briser le silence. » Gleb Karakoulov a travaillé durant treize ans dans le service de sécurité du président russe, avant de faire défection à la fin de l’année 2022 en s’enfuyant avec sa femme et sa fille en marge d’un déplacement officiel. A Dossier Center, il raconte son expérience aux côtés d’un Vladimir Poutine qui vit « coupé du monde », idolâtré. Pour l’ancien officier, qui appelle les Russes à s’opposer « bruyamment » contre l’invasion russe en Ukraine, Poutine n’est rien de plus qu’« un criminel de guerre ». Dossier Center est un média d’opposition russe en exil à Londres financé par l’opposant russe Mikhail Khodorkovsky. Ce sont plus de dix heures d’entretien au total qui ont été publiées mardi 4 avril, après de nombreuses « vérifications et recoupements » largement détaillés par Dossier Center.