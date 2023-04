Equipe hommes: pas de jalousie

Les hommes, avec un vivier plus restreint, vont se concentrer sur l’épreuve par équipes. Quitte à rectifier le tir à l’heure des Mondiaux pour viser les JO.

Cela fait quelques années maintenant que l’équipe féminine prend toute la lumière dans la gymnastique belge. Mais cela ne semble pas trop perturber Koen Van Damme et Gilles Gentges, les coachs de l’équipe masculine, conscients que leur équipe n’est pas au même niveau que celle des filles mais qui s’accrochent à la locomotive qu’elle représente.

« On profite indirectement des résultats des filles », affirme Gentges. « Et il n’y a aucune jalousie, que du contraire ; on s’entend même plutôt bien avec leur staff ! »

A l’instar de leurs « collègues », les gymnastes masculins devront, eux aussi, finir dans le top 13 dans le classement interéquipes à l’Euro pour se qualifier pour les Mondiaux d’Anvers (30 septembre-8 octobre), étape obligée pour se qualifier ensuite pour les JO de Paris. En espérant ne pas revivre le traumatisme de 2019 où ils avaient loupé leur billet pour Tokyo.