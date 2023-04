Distributeurs de billets: l’accessibilité au cash va encore se dégrader

Faire plus avec moins : c’est le leitmotiv employé, depuis plusieurs années, par les quatre premières banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING Belgique) en matière de distributeurs de billets (ATM). Ces dernières assurent que l’utilisation de l’argent liquide est en baisse, que la manipulation du cash coûte de plus en plus cher alors que les machines engendrent des coûts fixes (non communiqués pour des « raisons de concurrence »). Afin de pallier le problème et de continuer « à garantir un accès satisfaisant aux citoyens à leur argent via le canal de leur choix », elles ont donc uni leur force en 2019 au sein de l’entreprise Batopin. Pour peser ensemble 73 % du marché.