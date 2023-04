Dépenses de voyages: Charles Michel à l'épreuve du Parlement européen

Les dépenses présumées excessives du président du Conseil européen feront vraisemblablement débat au Parlement européen. Les socialistes et les verts s’apprêtent à demander « des explications ».

Présumées « dépenses excessives » de Charles Michel, suite et pas fin : le Parlement européen, nous dit-on au sein de l’institution, sera le théâtre d’interpellations ayant trait aux voyages effectués par le président du Conseil de l’Union et aux dépenses engagées à cet effet. On en parlera peut-être dès les prochaines semaines, en mai sûrement. Les députés européens voudront « y voir clair ».