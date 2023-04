SC Charleroi: insolents de réussite, les Zèbres peuvent rêver d’Europe

Après une première mi-temps indigne d’une formation qui rêve encore d’Europe via une qualification aux playoffs, Charleroi s’est battu et a encore pu compter sur la réussite qui lui colle à la peau ces derniers temps.

Plus rien n’arrête décidément le Sporting de Charleroi en cette fin de saison. Dans les cordes après une entame de match catastrophique symbolisée par le pauvre Andreou, prié de quitter le pré dès la 33e minute après avoir offert le 0-1 à Ndour, le matricule 22 a trouvé les ressources mentales après la gueulante de Felice Mazzù à la pause pour renverser la situation et intégrer le Top 8. Et contrairement à la semaine dernière, la journée de dimanche ne l’en a cette fois pas éjecté.

1Le matricule 22 est maître de son sort