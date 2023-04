Stéphane Bréda: «Je pense que Nieuwkoop avait bien marqué…»

« Monsieur Boterberg a bien jugé les deux phases de penalty, ou pas. Il n’y a pas lieu de siffler la main de Julien de Sart car le joueur de La Gantoise a le bas le long du corps et ne l’écarte pas. En revanche, Senne Lynen augmente indiscutablement sa surface corporelle avec sa main et son bras. Là, il y a bien penalty. Par ailleurs, après 10 minutes de jeu, je pense que Bart Nieuwkoop avait bien marqué… Le linesman ne peut sans doute pas le voir car il a quelques mètres de retard. Mais sur les images, j’ai vraiment l’impression que le ballon a entièrement franchi la ligne. En Angleterre ou en France, la montre de l’arbitre aurait sans doute vibré. Mais ici, on ne se donne pas les moyens… »