Van Der Heyden: «On est déçus mais c’est un très bon point…»

Le défenseur unioniste regrettait que son équipe ait encaissé sur un penalty malheureux, alors qu’elle aurait pu en recevoir sur une phase à peu près similaire, quelques minutes auparavant. Mais il gardait également suffisamment de lucidité et de recul pour convenir que ce partage n’était pas volé.

« Ah oui, on aurait dû y penser ! »

Lorsqu’on lui a fait remarquer que l’Union avait remporté ses trois derniers matches (face à Genk, Malines et Saint-Trond) après avoir été menée au score alors que face à Gand, elle n’a pas réussi à le faire après avoir pourtant rapidement inscrit le premier but, Siebe Van Der Heyden s’est marré. Les statistiques, on leur fait dire ce qu’on veut, bien sûr mais seule la réalité du terrain compte.