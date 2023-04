Padel: sans les numéros 1, le tournoi de Bruxelles ne tremble pas

A deux semaines du début de la deuxième édition du tournoi du World Padel Tour de Bruxelles, le plateau de l’édition 2023 n’est pas encore officiellement connu. Les joueurs ont jusqu’au mardi 18 avril à 12 h pour confirmer (ou non) leur participation. Mais le forfait des numéros 1 mondiaux, Alejandro Galan et Juan Lebron, peut être acté. « Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être à Grenade à cause d’une fibrillation de la jambe qui va m’éloigner des terrains quelques semaines. Il faut bien récupérer pour revenir le meilleur et le plus vite possible », a annoncé le premier sur son compte Instagram.

Son partenaire, lui, avait été contraint de se retirer du tournoi du Paraguay fin mars après avoir ressenti de fortes douleurs au coude et n’a, depuis, pas communiqué sur la cause exacte de sa blessure ni sur la durée de son absence.