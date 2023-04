Nouveau rebondissement dans la course à l’héritage de la vicomtesse de Spoelberch

Près de quinze ans après sa mort, la fortune familiale de la vicomtesse Amicie de Spoelberch anime toujours la vie des tribunaux. Une bagarre judiciaire oppose en effet les deux fils adoptifs de la vicomtesse à son ancienne avocate. Les premiers, Alexis et Patrice Baïlo de Spoelberch, accusent cette avocate belge de les avoir dupés en dérobant, en 2004, 795.000 actions AB InBev appartenant à leur mère. La seconde, Me Farida Chorfi, réplique que ces actions correspondent à la rétribution contractuellement prévue pour les diverses tâches effectuées à l’époque en tant que gestionnaire de patrimoine. Et les deux parties se cognent dessus, par avocat interposé, depuis des années. D’abord au Luxembourg, où Me Chorfi a été acquittée au bénéfice du doute. Puis en Suisse, où ce dossier va de rebondissement en rebondissement.