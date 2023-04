Arthur Van Doren à nouveau sur le toit de l’Europe

Il n’y a pas eu de surprise en finale du tournoi puisque Bloemendaal, premier club à remporter trois titres européens de rang, s’est imposé 1-0 face au Rot Weiss Cologne. Comme la saison dernière, les Néerlandais ont largement dominé les échanges et n’ont laissé que des miettes à leur adversaire du jour. Arthur Van Doren, le défenseur des Red Lions, tout sourire à sa sortie du terrain et de nouveau impressionnant lors de l’ensemble du tournoi, a remporté un troisième titre en EHL. « Nous aurions dû tuer cette rencontre vu notre large domination, mais il y avait un excellent Vincent Vanasch dans le but adverse. Notre secret ? Il existe un parfait équilibre dans cette équipe et nous avons l’expérience de ce type de rendez-vous. Chaque joueur a gagné en qualité depuis trois saisons. Un retour en Belgique ? Je confirme que je resterai une saison supplémentaire aux Pays-Bas malgré les rumeurs. Mais je n’exclus pas la possibilité de revenir en Belgique après les Jeux de Paris. »