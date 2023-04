Plaidoyers pour une banque au service du client

Un accord est entériné entre le gouvernement et le secteur bancaire pour garantir un meilleur accès à l’argent liquide en Belgique. Les lois fondamentales de l’arithmétique indiquent pourtant une évolution contraire. Et les critiques tant sur la méthode employée que sur les objectifs fixés fusent.

Fin mars dernier, le gouvernement, le secteur financier et les opérateurs ATM se mettaient d’accord sur un plan « distributeurs de billets » censé assurer un plus grand nombre, mieux réparti, de points de retrait de billets. Les associations de consommateurs dénoncent déjà son insuffisance. A tort ou à raison ? Pour pouvoir trancher, il faudrait d’abord disposer d’un document permettant de mesurer la « nouvelle donne ». Testachats et Financité ont donc raison d’exiger la transparence via la diffusion d’un tableau de répartition par commune en 2021 et en 2025.

Mais en prenant du recul, on voit très bien que la véritable question posée aux banques aujourd’hui est celle de la place et de l’attention – sécurité, service, temps consacré – qu’elles veulent encore accorder à leurs clients.