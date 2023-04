Liège: deux nouveaux chantiers dès ce mardi

Deux nouveaux chantiers vont s’ouvrir dans la région de Liège, ce mardi 11 avril. Comme l’indique la zone de police de Liège, deux zones sont concernées : la rue de Gaillarmont, à Chênée et le boulevard de la Sauvenière, à Liège.

Concernant l’importante artère de la Sauvenière, c’est une nouvelle phase du chantier qui débute, jusqu’à fin juin 2023. « L’emprise du chantier bascule côté Opéra du boulevard de la Sauvenière, entre la place Verte et la rue de la Montagne », indique la zone de police. « En venant du boulevard d’Avroy, à partir de la rue de la Montagne, il n’est plus possible de continuer tout droit sur le boulevard de la Sauvenière vers l’Opéra. Une déviation est mise en place via la place Xavier-Neujean et la rue Hamal pour rejoindre le rond-point de l’Opéra. »

A Chênée, la rue de Gaillarmont sera fermée à la circulation à hauteur de la traversée du RAVEL, indique-t-on. Le chantier va durer jusqu’à fin mai 2023. « Le tronçon de la rue de Gaillarmont compris entre la rue de l’Aviation et la zone de chantier est mis en voie sans issue et réservé à la circulation locale. Le tronçon de la rue de Gaillarmont compris entre la rue du Sart Moray et la zone de chantier est mis en voie sans issue et réservé à la circulation locale. »