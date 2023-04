Farrenc, Albin de la Simone...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Equilbey, Insula Orchestra, Farrenc *****

Louise Farrenc n’a pas fini de nous étonner. Laurence Equilbey et son Insula Orchestra nous en avait déjà proposé la démonstration dans ses 1re et 3e symphonie. Elle y ajoute ici une imposante 2e qui n’hésite pas à tisser un lien avec Bach et deux ouvertures de 1834 où cette élève, en privé, de Reicha introduit un genre homogène sans référence à un argument quelconque.

Albin de la Simone, « Les cent prochaines années » ****

Il y a vingt ans, Albin de la Simone publiait son premier album. Aujourd’hui paraît son septième album, avec lequel il part en tournée pour un très beau spectacle.