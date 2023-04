Ligue des champions: Romelu Lukaku rêve d’une toute première demi-finale

Aussi déterminé qu’ambitieux, le Diable rouge sait que son équipe a un coup à jouer face à Benfica. Auteur du seul but en huitième de finale au détriment de Porto, il aura la volonté de remettre le couvert contre une autre institution portugaise. Une place dans le dernier carré est à ce prix. L’occasion est belle, presque unique, de viser le dernier carré de la C1, un stade qu’il n’a jamais atteint en quatorze années de professionnalisme. Il avait, pour rappel, échoué en quarts avec Manchester United (2019) et Chelsea (2022).

Autre scène, autre atmosphère pour Romelu Lukaku. Après avoir vécu une semaine des plus compliquées avec son exclusion et les propos racistes dont il a été victime à la Juventus, puis son gros loupé sur la pelouse de la Salernitana, l’attaquant de l’Inter espère retrouver le sourire. Quoi de mieux que la Ligue des champions, reine des compétitions de club, pour tourner la page, oublier cette sombre séquence ?

Cette double confrontation face aux Aigles sera loin d’être une sinécure tant l’équipe lisboète propose un jeu séduisant, cette dernière peut aussi compter sur un João Mario renaissant. Le Portugais de 30 ans dispute la meilleure saison de sa carrière et est surtout le médian le plus efficace des dix plus grands championnats d’Europe. Avec un bilan remarquable de 23 buts et 12 assists. Soit une action décisive toutes les 101 minutes…