Rafales, averses...les prévisions météo région par région

Ce mardi matin, le ciel sera très nuageux en Ardenne et une ondée locale sera possible. Ailleurs, le début de la journée sera assez ensoleillé et sec mais, ensuite, les champs nuageux deviendront plus présents, avec un risque d’averses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Dans le courant de l’après-midi, des nuages élevés et moyens plus denses atteindront le territoire à partir de l’ouest.

Ce soir, la nébulosité continuera à augmenter à partir de l’ouest et le ciel deviendra alors très nuageux à couvert partout, avec ensuite des pluies à partir du littoral. Vers minuit, la zone de pluie concernera l’entièreté du pays. A l’aube, le temps deviendra à nouveau plus sec à la côte. Les minima seront compris entre 4 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré, assez fort à la côte.