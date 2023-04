Vers une une circonscription fédérale aux élections ?

L’Open VLD va présenter à ses membres une proposition qui a pour ambition de redessiner en profondeur les élections nationales, écrivent mardi Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Le parti libéral flamand veut introduire une circonscription fédérale afin que tous les Belges puissent voter pour les mêmes candidats.

La personnalité ayant récolté le plus de voix du parti le plus important deviendrait alors automatiquement formateur et, si tout se passe bien, Premier ministre. «De cette manière, nous voulons éviter des mois d’impasse après les élections», explique Bart Somers, figure de proue du parti flamand. Plus besoin dès lors d’informateurs, d’éclaireurs, de démineurs ou de clarificateurs, si cela ne dépendait que de l’Open VLD.