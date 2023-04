«J’accepte l’entière responsabilité de mes actes»: accusé d’avoir tenu des propos racistes, Dante Vanzeir brise le silence

Dante Vanzeir sort du silence

Ce mardi matin (ou plutôt ce lundi soir à New York), l’international belge a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, dans lequel il s’excuse pour ces graves faits. « J’aimerais m’excuser sincèrement auprès des joueurs des Earthquakes. Je ferai tout ce que je peux pour prendre part au changement qui doit survenir dans ce sport et dans notre monde. Je voudrais aussi m’excuser auprès de mes coéquipiers, mes entraîneurs, du club et des fans. J’ai fait une erreur et je ferai ce qui est nécessaire pour grandir. J’accepte l’entière responsabilité de mes actes. Bien que je n’avais pas l’intention de causer du tort avec mes propos, je sais ce que j’ai fait et j’en suis profondément désolé. J’accepterai toute suspension et amende que la MLS et le club m’infligeront. J’utiliserai cette opportunité pour m’améliorer, pour réfléchir et pour dédier mon temps et mes efforts à travailler avec des organisations qui luttent contre le racisme. »