«Tout simplement ridicule»: Mick Schumacher se fait détruire par son ancien patron

Depuis son départ de Haas, qui n’a pas voulu renouveler son contrat après deux saisons passées ensemble, Mick Schumacher doit se contenter d’une place de pilote d’essai au sein de Mercedes. Et, le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’Allemand n’a pas vraiment laissé une très bonne impression au sein de l’écurie américaine…

Dans son livre, « Surviving to Drive », Günther Steiner, manager de Haas et directeur exécutif lors des Grand Prix, n’hésite pas à s’en prendre directement au fils de Michael Schumacher. Il revient notamment sur les incidents survenus au Japon en 2022, lorsque Mick Schumacher était sorti de piste… lors d’un tour de rentrée aux stands des essais libres. « La piste était peut-être humide, mais personne n’a réussi à détruire une voiture en rentrant aux stands. Après cinq minutes à peine, on perd une voiture et il faut en construire une autre. Comment pourrais-je conserver un pilote dans mon équipe, si je ne suis même pas sûr qu’il soit capable de conduire une voiture en toute sécurité lors d’un tour lent ? C’est tout simplement ridicule. Nous avons dû débourser 700.000 dollars pour réparer cette erreur, vous imaginez combien de personnes on aurait pu employer avec cet argent ? D’autant plus que, après, il a fallu retrouver cette somme… »