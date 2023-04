Les Musées d’art et d’histoire du Cinquantenaire au bord du burn-out

Empreva, le service de prévention et de protection au travail de l’Administration publique fédérale belge a dressé un rapport sur les risques psychosociaux encourus par le personnel des services techniques et expositions des Musées royaux d’art et d’histoire du Cinquantenaire (MRAH). Le document communiqué au cabinet du secrétaire d’Etat Thomas Dermine, en charge de la politique scientifique et des musées fédéraux, a fuité sur les antennes de la RTBF mardi matin.

Selon nos confrères, le texte parle de manipulation du personnel « avec des promesses que le management ne tient pas », et de non-respect « des règles et de l’éthique dans la gestion d’une institution scientifique ». Des membres du personnel dénoncent sous le couvert de l’anonymat, des burn-outs et des dépressions : « Nos responsables font la sourde oreille, alors que nous survivons dans un mal-être généralisé. »

Le directeur des MRAH, Bruno Verbergt, est en vacances, mais son secrétariat nous assure qu’il était au courant du rapport d’Empreva. « Il a lu le document et organisé une réunion avec les plaignants avant son départ », nous affirme sa porte-parole. « Il laisse le soin à Thomas Dermine de réagir. » Anne Goffart, responsable de la communication des MRAH, nous précise que seule « une partie du personnel est concernée par ce mal-être ». Elle ajoute avoir été « très surprise par la communication d’Empreva », même si « les musées souffrent d’un manque chronique de personnel ».

Une politique ambitieuse

Il nous revient, à bonne source, que la politique d’exposition ambitieuse mise en œuvre par Bruno Verbergt a entraîné un surcroît de pression et de travail. Toutes les missions ne peuvent plus être assurées avec l’exigence attendue. Certains services ont vu leur personnel réduit alors que les prestations à remplir sont demeurées inchangées.