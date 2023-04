Trafic des trains perturbés à Bruxelles: la source de l'échappement de fumée à la gare centrale est connue

Les trains pouvaient à nouveau circuler mardi après 08h00 entre les gares de Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi, après une interruption du trafic d’un peu plus d’une heure en raison d’un léger dégagement de fumée provoqué par l’incendie d’un sèche-mains.

La cause des fumées était dans un premier temps inconnue, mais les hommes du feu ont découvert par après qu’elles provenaient d’une des toilettes de la gare Central. Un sèche-mains électrique a pris feu et comme la porte des toilettes était fermée, de la fumée s’est répandue également dans le tunnel des voies 5 et 6, en direction de la gare du Midi. «Le système de détection incendie s’est déclenché et le trafic ferroviaire a donc été interrompu, le temps de l’inspection des pompiers», a expliqué une porte-parole d’Infrabel.

Des retards étaient encore à prévoir en matinée. Le gestionnaire du réseau tablait sur un retour complet à la normale à la mi-journée. L’ensemble du trafic a été fortement chahuté en raison de l’incident, plusieurs trains devant rester immobilisés, également dans des gares extérieures à Bruxelles.