La Russie lance une grande manœuvre militaire dans l’Arctique

La Russie a lancé des manœuvres militaires de grande envergure dans ses eaux arctiques. Les exercices impliquent 1.800 soldats, plus d’une douzaine de navires et 40 avions et hélicoptères.

Selon la flotte du Nord de la marine russe, les exercices visent à protéger « la sécurité de la marine marchande russe et des voies maritimes telles que la route maritime du Nord ».

La manœuvre devrait durer plusieurs jours. La coordination entre les forces aériennes, maritimes et terrestres sera mise à l’épreuve, a expliqué lundi la flotte du Nord.

La route maritime du Nord longe la côte nord de la Russie. Le changement climatique faisant de cette route glacée entre l’océan Atlantique et l’océan Pacifique une voie de navigation de plus en plus viable, ces eaux revêtent une importance stratégique et économique croissante.

Pour la Russie, ce passage est important afin de pouvoir exporter plus facilement les matières premières que le pays produit dans le Grand Nord, par exemple le gaz naturel, qui est transporté sous forme liquéfiée depuis la péninsule de Yamal, dans le nord-ouest de la Sibérie.