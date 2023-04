«Toi, fils de…»: l’étonnant échange entre l’acteur Ryan Reynolds, propriétaire d’un club de D5 anglaise, et son gardien qui vient de sauver un penalty décisif pour le titre (vidéo)

En effet, Wrexham occupe actuellement la tête de son championnat, et ce grâce à sa victoire de ce lundi, face à son principal concurrent dans la course au titre, Notts County. Et, si le club gallois a réussi à prendre les trois points, c’est en grande partie grâce à son portier, Ben Foster. Un nom assez connu dans le monde du ballon rond puisqu’il a notamment évolué à Manchester United, et a même porté la vareuse de l’équipe nationale anglaise à huit reprises.

Ce lundi, le gardien de Wrexham a sauvé un penalty… à la 95e minute de jeu ! Un arrêt miraculeux qui a aidé à conserver la maigre avance d’un but des Gallois, ce qui leur a permis de prendre trois points d’avance en tête du championnat. Comme on pouvait s’y attendre, ce grand moment de football a offert d’incroyables scènes de joie. Comme, par exemple, cette séquence qui fait le tour des réseaux sociaux, où on peut voir Ryan Reynolds et Ben Foster tomber dans les bras l’un de l’autre. « Oh mon Dieu ! Toi, fils de… ! Qu’est-ce que c’était que ça ? T’est trop vieux pour ça », lance notamment l’acteur. « Je n’arrivais même pas à regarder, je me suis juste retourné à temps pour voir ton arrêt. Oh mon Dieu, tu les as renvoyés chez eux. Je ne serai plus jamais le même après avoir vécu ça, alors merci à toi ! »