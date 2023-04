Procès des attentats de Bruxelles: le terroriste du Thalys appelé à témoigner physiquement devant la cour

L’audition en tant que témoin d’Ayoub El-Khazzani devra être effectuée en présentiel, a acté mardi la cour d’assises de Bruxelles dans un arrêt. Le parquet fédéral avait demandé à ce que l’homme, condamné en France à la réclusion à perpétuité pour l’attentat raté dans un train Thalys en 2015, puisse être entendu par vidéoconférence dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Selon le parquet, l’usage de la vidéoconférence était justifié par le coût élevé et les risques sécuritaires du transfèrement du détenu jusqu’en Belgique. La cour a toutefois jugé, dans son arrêt, que ces difficultés n’engendraient pas d’impossibilité et qu’un témoignage sur place était préférable, déboutant de facto la demande du parquet fédéral et donnant raison à la défense des accusés Ali El Haddad Asufi et Bilal El Makhoukhi, qui avaient plaidé pour qu’Ayoub El-Khazzani soit amené physiquement au Justitia.