Allergie au pollen: ces symptômes peu connus qui doivent alerter

Les allergies au pollen sont très fréquentes en ce début du mois d’avril. Classiquement quand on pense allergie, on pense surtout rhinite et conjonctivite. Mais il y a en fait plein de symptômes qui peuvent évoquer une allergie sans que l’on y pense forcément, signalent nos confrères de La Voix du Nord.

– Des picotements et des démangeaisons du nez, de la gorge et des oreilles peuvent évoquer, même sans le fameux « rhume des foins », une allergie.

– Une toux, généralement plutôt sèche.

– Des symptômes au niveau des yeux : rougeur, écoulement, gonflement des paupières