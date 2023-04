«Je voulais arrêter les nuisances, pas tuer quelqu’un», déclare un accusé de meurtre à son procès

« Je suis allé lui demander d’arrêter de faire du bruit. Ce jour-là, je n’avais pas appelé la police, comme la veille et l’avant-veille. Je suis allé le voir. Je ne sais plus ce qu’il m’a répondu et j’ai tiré en l’air. Je suis rentré chez moi pour charger le pistolet. Je ne me contrôlais plus, je voulais arrêter les nuisances, pas tuer quelqu’un. Je le regrette. Quand le processus s’est enclenché, c’est devenu incontrôlable. J’étais dans une rage folle. »

Après un premier coup de feu, qui a atteint les fesses de la victime, l’accusé l’a poursuivie dans la rue et l’a achevée d’un coup de feu dans la tête. « Je ne savais pas que je l’avais touché quand il a sauté du toit. Après, je l’ai vu accroupi près d’un poteau. Je lui ai dit : ’ah, tu as appelé la police’. On tournait autour du poteau, et j’ai tiré. J’ai visé sa tête. Après, on dirait que le volcan s’est éteint. Toute la nervosité est partie et j’ai réalisé ce que j’avais commis. »