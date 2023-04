Le superbe geste de Lionel Messi: après plus de dix heures d’attente sur le trottoir, il invite un supporter à entrer chez lui

Malgré de brèves rencontres avec Antonella Roccuzzo et quelques apparitions lointaines de Lionel Messi, Juan a vu le temps passer sans sembler se rapprocher de son but. Et les nombreuses menaces du vigile à son encontre n’aidaient certainement pas à rester optimiste… Mais croire que Juan allait renoncer, c’est mal le connaître. « Je m’étais organisé pour venir passer deux jours à Paris afin de voir Lionel Messi, je ne pouvais donc pas abandonner. »

Vous avez toujours rêvé de rencontrer Lionel Messi ? Juan Polcan, lui, l’a fait. Et ce grâce à une technique aussi simple que osée : attendre devant chez lui. Ce grand fan de la Pulga a raconté au site argentin Infobae comment il a réussi à se faire inviter au sein de la maison de son idole alors qu’il était en voyage à Paris. « J’avais cherché partout sur Internet, mais il n’y avait aucune trace de son adresse. Cela dit, j’ai réussi à me la procurer chez un coiffeur qui s’était déjà rendu chez lui. Je me suis donc rendu sur place, et je me suis mis à attendre, sur le trottoir, dès 9h du matin. »

Et cette détermination à toutes épreuves a fini par payer. Plus de dix heures après son arrivée sur les lieux, Juan a eu la chance de voir l’épouse du joueur argentin s’approcher de lui pour l’inviter à entrer. « Je suis arrivé et j’ai vu Lionel Messi, devant moi, en short et en pantoufles, qui me disait bonjour. Quel moment incroyable ! Je lui ai dit à quel point je l’aimais, nous avons pris quelques photos ensemble, il a dédicacé mon maillot, m’a pris dans ses bras et a signé un autographe sur mon bras. On a d’ailleurs pu voir à quel point j’étais nerveux à ce moment-là, car mon bras n’arrêtait pas de trembler. Mais il a su me réconforter et tout s’est passé au mieux. »