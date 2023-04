Romelu Lukaku sur le banc pour le quart de finale de Ligue des champions entre Benfica et l’Inter? Simone Inzaghi préférerait aligner Edin Dzeko

La situation ne s’arrange pas pour Romelu Lukaku à l’Inter. En grosse difficulté depuis son retour dans le club milanais l’été dernier, le Diable rouge, qui a souvent été gêné par les blessures, peine à retrouver sa place de titulaire indiscutable aux yeux de Simone Inzaghi.

Ce mardi, il pourrait une nouvelle fois démarrer le quart de finale de Ligue des champions entre Benfica et l’Inter sur le banc, comme l’indique la Gazzetta dello Sport. « En attaque, il ne fait aucun doute que Lautaro Martinez jouera dès la première minute », indique le quotidien italien. « L’inconnue est de savoir qui sera à ses côtés. La logique veut que Lukaku, qui a clairement mieux joué pour la Belgique et qui a marqué sur penalty contre la Juventus (malgré des ratés contre la Fiorentina et la Salernitana), mérite la continuité. En réalité, il y a un débat au sein du club entre le Belge et Dzeko, ce dernier ayant une légère avance aux yeux de Simone Inzaghi ».