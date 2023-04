Wim Fissette confiant avant la Billie Jean King Cup: «Le Canada est favori, mais j’ai la conviction qu’on peut le battre»

C’est samedi (dimanche pour Yanina Wickmayer qui a fêté le 2e anniversaire de sa petite Luana, avec une semaine d’avance !) que l’équipe belge de Billie Jean King Cup a pris l’avion pour Vancouver où elle affrontera, vendredi et samedi, le Canada de Leylah Fernandez pour une place en phase finale de l’épreuve (ex-Fed Cup). Pas de Mertens, ni de Van Uytvanck, ni de Zanevska de l’autre côté de l’Atlantique ! Pour sa toute première mission en tant que capitaine belge (il a remplacé Johan Van Herck), Wim Fissette va déjà devoir sortir un miracle avec Ysaline Bonaventure (86e), Greet Minnen (171e), la revenante Yanina Wickmayer (190e) et la vétéran Kirsten Flipkens (43e en double).

Wim Fissette, pour votre grande première en tant que capitaine belge, vous voilà face à un sacré défi au Canada.

Tout d’abord, je tiens à préciser que c’est un honneur pour moi d’accéder à ce poste. C’était un point que j’avais mis dans la « to do list » de ma carrière (NDLR : le Limbourgeois a coaché de très grands noms du tennis mondial, de Clijsters à Osaka, en passant par Azarenka, Kerber ou Halep !). Maintenant, par rapport à l’équipe, j’ai attendu le plus longtemps possible pour espérer y voir Elise Mertens. Mais avec son souci à l’épaule et un déplacement vraiment pas facile à intégrer, elle a préféré décliner. Quant à Van Uytvanck et Zanevska, elles soignent des blessures au dos. Je me suis rendu dernièrement à Miami pour rencontrer toutes mes joueuses, mais aussi en Croatie et en France. J’ai donc la meilleure équipe possible, vu les circonstances. Je n’écarte certainement pas Marie Benoit, ni Kimberley Zimmermann, en double, pour l’avenir, mais j’ai privilégié l’expérience. Il y a déjà assez de changements ainsi…