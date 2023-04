La CBAS a tranché: la rencontre entre le SC Charleroi et Malines ne sera pas rejouée, les Zèbres perdent le match sur un score de forfait

La décision finale est enfin tombée concernant l’interruption de la rencontre entre le Sporting de Charleroi et Malines le 12 novembre dernier. La CBAS a tranché ce mardi et a décidé que le match ne serait pas rejoué et que Malines l’emportait par conséquent sur un score de forfait.

Les Zèbres ont également été sanctionnés de trois matches à huis clos, à savoir un en déplacement (qui ne sera normalement pas celui au Standard), un à domicile (potentiellement contre Genk) et un avec sursis pendant un an.

Cette décision, qui s’est fait attendre pendant près de cinq mois, pourrait avoir de grosses conséquences dans la course aux Europe Playoffs pour le club carolo, qui occupe la dernière place du Top 8 et qui ne compte qu’un petit point d’avance sur Anderlecht (9e).