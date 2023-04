Baptême de l’art: «Fabulivre», fabrique à rêves

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. Les 22 et 23 avril, on fête le livre à Mariemont.

Un terrain de jeu et d’expérimentation pour tout public, jeune ou adulte, connaisseurs ou curieux ». Tel est l’événement organisé par l’Atelier du Livre et le Musée royal de Mariemont qui aura lieu dans une dizaine de jours à Morlanwelz : un week-end entier d’exploration, de célébration et de création autour du livre. Fabulivre, en un mot, c’est un laboratoire.

Pendant deux jours, la manifestation (entièrement gratuite) proposera des ateliers d’écriture, de dessin, de reliure, de collages, de création de livres… ainsi que des promenades dans le parc, des boîtes à livres et des cabanes, pour observer, se réfugier, rêver, se déconnecter, collectionner, refaire le monde.