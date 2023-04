Distributeurs de boissons dans les écoles: Coca-Cola annonce un grand changement

L’information est signalée par le député Jean-Philippe Florent (Ecolo). Sur son compte Twitter, ce dernier affiche une communication de la marque Coca-Cola. Dans cette lettre, on apprend que la multinationale a décidé d’arrêter les ventes de boissons dans les écoles secondaires belges et luxembourgeoises.

Coca-Cola – qui rappelle que seules des boissons non sucrées et l’eau étaient encore vendues – explique qu’il est important pour la marque « de suivre de près le débat social pour ce sujet et, le cas échéant, de répondre à l’évolution des attentes en matière d’autorégulation ». Les ventes vont être dès lors arrêtées d’ici la fin d’année 2023.