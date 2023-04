Wout van Aert revient sur sa crevaison à Paris-Roubaix: «Je peux seulement dire que l’Enfer du Nord est maudit pour moi»

Au final, le maillot vert du dernier Tour de France a dû se contenter d’une troisième place derrière Jasper Philipsen, un an après sa deuxième place alors qu’il était diminué après avoir été contaminé par le Covid.

Wout van Aert a été victime d’un coup du sort ce dimanche, sur les pavés de Paris-Roubaix. Alors qu’il venait d’attaquer et qu’il semblait parti pour se disputer la victoire avec Mathieu van der Poel, le Belge a été victime d’une crevaison, qui l’a obligé de laisser filer son rival néerlandais.

« Je peux seulement dire que l’Enfer du Nord est maudit pour moi pour le moment », a déclaré Van Aert dans un entretien accordé à Wielerflits. « C’est un scénario classique sur Paris-Roubaix. Quand j’ai décidé d’attaquer, j’ai crevé, a indiqué le Belge, troisième de l’édition 2023. J’ai essayé de garder mon sang-froid et de me battre jusqu’au bout. Après, je suis content d’être sur le podium. Mais c’est dommage, car sans crevaison, le final aurait pu être différent… Je n’aime pas spéculer là-dessus mais j’avais les jambes pour en faire plus, c’est sûr ».