Un livre, une rose, c’est la Fête de la librairie

En Catalogne, depuis les années 1920, on offre aux gens qu’on aime une rose et un livre à la Sant Jordi. C’est le 23 avril. Et cette date est devenue la fête de la librairie et, depuis 1995, l’Unesco en a fait la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Mais samedi prochain, c’est le 15 avril, et pas le 23 ? Oui, mais l’association française Verbes, qui l’organise, a décidé d’avancer la fête au 15 avril, pour ne pas tomber en même temps que le Salon du livre de Paris. Et les Suisses, les Luxembourgeois et les Belges ont suivi, question d’unité de la communication. Les amateurs de livres, eux, se moquent de la date : ce qui compte, c’est qu’on fasse la fête.