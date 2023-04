«To Leslie»: au fond du trou

De Michael Morris, avec Andrea Riseborough, Marc Maron, Allison Janney, 119 mn.

Encensé et soutenu par Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Liam Neeson et Edward Norton notamment sur les réseaux sociaux au point d’accéder à une nomination pour l’Oscar de la meilleure actrice, ce petit film indépendant américain, fait avec peu de moyens, raconte la vie de galère d’une mère célibataire alcoolique texane, rongée par les remords. Heureuse gagnante du loto local, Leslie rêve d’une vie meilleure pour elle et son jeune fils mais se fracasse sur de mauvais choix et dilapide ses milliers de dollars gagnés en fêtes, alcool et drogue. Des années plus tard, elle se retrouve seule, sans argent, lâchée de tous et plus alcoolique que jamais.