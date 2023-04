«Emily»: portrait fiévreux, sauvage et romanesque

Frances O’Connor filme magnifiquement la lande du Yorkhire, caresse le fantastique et met Emily Brontë, jeune femme rebelle et marginale, au centre de son film tout en racontant les relations familiales complexes.

De Frances O’Connor, avec Emma Mackey, Fionn Whitehead, Oliver Jackson-Cohen, 130 mn.

Pour son premier long-métrage, l’actrice australo-anglaise Frances O’Connor a imaginé le parcours initiatique d’Emily Brontë, jeune femme rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre et unique roman Les Hauts de Hurlevent . Malgré une maigre documentation concernant sa vie mais avec une obstination de plus de dix ans sur le sujet, elle lui invente un amour passionné pour le pasteur William Weightman, nouveau venu à Haworth dans le Yorkshire, qui devient son précepteur en français. Mais après l’avoir aimée, il va la rejeter…