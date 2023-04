Alexis Michalik, réalisateur de «Une histoire d’amour»: «Au théâtre, on raconte, au cinéma, on montre»

Passer de près de neuf millions de budget et 42 jours de tournage pour Edmond, un film d’époque en costumes qu’il avait en tête depuis plus de quinze ans, à moins de trois millions et trente jours de tournage pour Une histoire d’amour, film contemporain. Homme de théâtre auréolé de plusieurs Molière, acteur, metteur en scène, Alexis Michalik a aimé changer son fusil d’épaule et a décidé que comme il s’agissait d’un film de femmes, il ne prendrait que des femmes comme cheffes de poste. Il a adoré l’ambiance très famille, détente. Quand il est sur un tournage, il l’avoue, il est heureux.