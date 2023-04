Le jazz intime d’Ana Rocha et Diederik Wissels

L’An vert, Liège, le samedi 15 à 20 h ; Heptone, Ittre, le dimanche 16 à 17 h

Leur dernier album, Yearn, chez Igloo, sort le vendredi 14 avril. Il est magnifique. La chanteuse portugaise de Berlin et le pianiste néerlandais de Bruxelles se sont entourés du Grec Andreas Polyzogopoulos à la trompette et du Belge Nicolas Kummert au saxophone ténor. Un quartet bien international pour une musique composée et écrite par Ana et Diederik, superbe, intime, sensible, belle quoi. Le quartet dévoile cet album, dont nous parlerons dans le prochain numéro du Mad, en concert. Et ce sera un grand moment, c’est sûr.