Feist en immersion

Multitudes avec un s, pour ne pas confondre avec Stromae. Cela faisait six ans qu’on attendait ce retour de la chanteuse canadienne, après le Pleasure de 2017 et le superbe concert au BSF. C’est vrai que Leslie est multiple et elle le rappelle de brillante façon ici, avec un disque très électrique, endiablé, moderne. On avait déjà pu découvrir en amont In Lightning, Love Who We Are Meant To (une jolie ballade folk acoustique) et Hiding Out in The Open en plus du single Borrow Trouble (coproduit par Blake Mills). Ce disque, Feist l’a enregistré en Californie avec ses collaborateurs habituels (Robbie Lackritz et Mocky). On sent ici que la chanteuse avait besoin de se lancer des défis, avec l’envie de plonger l’auditeur dans une immersion Dolby Atmos soulignant à la perfection la délicatesse de l’ensemble.