La rédaction du Soir a longtemps eu son chat porte-bonheur, libre de miauler comme bon lui semblait dans la rue Royale. La poétesse Marguerite Brouhon avait peint son portrait dans les années 1960. En 1983, Philippe Geluck lui a trouvé un job de journaliste à la rubrique des chiens écrasés pour répondre à un tas de questions avant de les avoir posées. Certains lecteurs se sont mis à l’aimer. Et ceux qui ne l’aimaient pas aussi. Plus il causait et plus il avait l’air malin, même quand il n’avait rien à dire. Plus il prenait l’air con, plus on se reconnaissait en lui parce que le véritable humour, c’est de pouvoir se moquer de soi. Au fond, à parler intelligemment de choses bêtes, il était le seul animal au monde à nous ressembler autant. Avec lui, un mot chassait l’autre et on se prenait à rêver que Rocco Siffredi interprète le rôle de Manneken Pis dans le prochain film des frères Dardenne. Roger ? Un muscadet. Le Chat a 40 ans !