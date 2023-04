Visite irlandaise contrariée pour Joe Biden

Le président américain espérait une tournée intime et réussie sur la terre de ses ancêtres. C’est raté. Les heurts s’aggravent en Irlande du Nord, sans que Biden ait la moindre influence réelle. Une situation délicate à un an et demi de la présidentielle 2024, où le candidat démocrate à sa propre réélection ne peut se permettre de perdre le vote des Irlandais, en s’aliénant la population locale.